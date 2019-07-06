Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle yönetilmesi ve koordinasyonu, görevlendirilecek bir cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan tarafından yürütülecek.

Bu makam bünyesinde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulacak.

İki ülke arasındaki ekonomik programların hazırlanması, takibi, değerlendirmesi, teknik heyetlerin kurulması bu koordinatörlük tarafından düzenlenecek.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, KKTC ile yürütecekleri her türlü ilişkisi de bu koordinatörlük üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber