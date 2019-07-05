İslam bilim tarihine adanmış bir ömür, yazılan yüzlerce kitap ve makale... Geçen yıl hayata veda eden Profesör Fuat Sezgin'in adı, özel bir kütüphanede yaşatılacak.

Gülhane Parkı'nda bulunan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi bünyesinde, Profesör Fuat Sezgin ve Doktor Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi açıldı.

Bakan Ersoy: O, her zaman en önde yürümeye devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta konuştu. Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u Fuat Sezgin yılı ilan ettiğini hatırlattı.

Ersoy, "Onun izlerini bir yıl değil nihayete kadar takip etmeyi de sürdüreceğiz. O her zaman en önde yürümeye devam edecek, ona yetişmeye çalışmak için gençlerimizin atacağı her adım ülkemize ve İslam dünyasına sahibi olduğu ilim ve medeniyeti geri getirecektir." dedi.

Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya da Sezgin'e ait 17 bin kitabın kütüphaneye getirildiğini söyledi.

Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin 75 yıl, çarpı 17 saatini ilime verdi

Vakfın Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan da, Fuat Sezgin'in, değerlerine bağlı bir bilim insanı olduğunu vurguladı.

Bilal Erdoğan, "Neden bir insan hiçbir çıkarı olmaksızın 75 yıl çarpı 17 saatini ilim, iştigal alanına sarf eder, 93- 94 yaşına kadar kendi arabasını kendi kullanarak enstitüye gider gelir, günde bir kap çorba içer ya da içmez? Bir insan bunu neden yapar? Gençler bunu anlasın istiyorum." diye konuştu.

İbrahim Eren: Fuat Hoca'yı bir nebze tanıtabilirsek mutlu oluruz

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de, Fuat Sezgin'in yeni nesillere tanıtılmasının önemini vurguladı.

Aynı zamanda İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan İbrahim Eren, Sezgin için TRT'nin hayata geçireceği projeleri anlattı:

"Öncelikle Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatını anlatan bir belgesel çalışmamız oldu. Bizler Fuat hocayı bir nebze tanıtabilirsek ne kadar mutlu oluruz. 500 yıllık dönemi klasik İslam düşünce dönemini izleyiciye aktaracak projeler gerçekleştireceğiz."

Açılışta, Profesör Fuat Sezgin anısına hazırlanan bir belgesel de izlendi.

Kaynak: TRT Haber