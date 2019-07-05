Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır"

Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. 15 Temmuz, ister siyasetçi ister asker ister hoca hangi kılığa girerse girsin milletimizin dostunu, düşmanını hiç tereddütsüz ayırt edebilme ferasetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Ülkemizde çoğu da temmuz ayında yoğunlaşan ibret verici nice olaya şahit olduk. Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde çoğu da temmuz ayında yoğunlaşan ibret verici nice olaya şahit olduk. Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit olduk.https://t.co/rSNuoUTsNk pic.twitter.com/Zw2yLnBvtb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2019

"Bu ocak hep el üstünde tutulur"

Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin, ecdadımızın bize bıraktığı mukaddes mirasa sahip çıkmak, hak ve hakikat mücadelesini son nefese kadar sürdürmektir. İşte bu sebeple, içindeki ayrık otları, dikenler, aslan postuna bürünmüş çakallar titizlikle ayıklanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine hep sahip çıkılır, bu ocak hep el üstünde tutulur.

Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan kaynağında karşılayabilme gücüne ulaşmış bir ülkedir.

"Ambargo uygulayanlar, bu işin azim işi olduğunu bir gün anlayacaklar"

Ülkemize savunma sanayi ile ilgili neredeyse her alanda örtülü veya açık ambargo uygulayanlar, bu işin aslında yürek işi, cesaret işi, azim işi, çaba işi olduğunu elbette bir gün anlayacaklar.

"Milletimiz ile ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz"

TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız.

Milletimiz ile ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz ile ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.https://t.co/rSNuoUTsNk pic.twitter.com/Vj1PA5fjvw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2019

"Taahhütlerimize bağlı kalacağız"

Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısı ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır. Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer, güç katan bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız.

Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz.

Kaynak: AA