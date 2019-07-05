Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Reyhanlı'da otomobildeki patlamaya ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriyeli üç kişi... Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, üçü de ölmüş ve şu anda tabii incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Onu da zannediyorum şöyle kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Yani şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde şöyle birkaç saat içerisinde Bakanlığımız da bununla ilgili daha detay bilgi verecektir."

Yeni parti iddiaları

Erdoğan, "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu." ifadelerini kullandı.

"Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim dava arkadaşımızdır"

Yola çıktıkları zaman arkadaşlarını hep yoldaş olarak gördüklerini ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz." dedi.

Kaynak: TRT Haber/AA