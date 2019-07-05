Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart’ta 1 büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89 belde olmak üzere toplam 233 belediye kazandı ve belediye sayısını yaklaşık 2 katına çıkardı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçimlerin ardından belediyelere teşekkür turuna çıkıyor. Bahçeli’nin ziyaretlere daha önce başlaması planlanıyordu ancak 23 Haziran’da İstanbul seçiminin yenilenmesi ziyaretlerin ertelenmesine neden oldu.

MHP lideri ziyaretlerinde hem belediye başkanlarını tebrik edecek hem de seçimlerde gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür edecek. Devlet Bahçeli’nin ilk durağı Kastamonu olacak ve aynı gün Çankırı Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret edecek.

MHP lideri, kazanılan 11 il belediyesinin yanı sıra, ilçelerde seçim zaferi yaşanan belediyeleri de ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber