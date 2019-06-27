Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, bir F-16 savaş uçağının Doğu Akdeniz’deki Fatih sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladığı belirtildi.

Açıklamada, selamlamaya ilişkin video da paylaşıldı. Videoda, F-16'nın Barbaros Fırkateyni'ni yakın mesafeden selamlayarak, yükseldiği görülüyor.

Hava Kuvvetlerimize ait bir F-16 savaş uçağımız Doğu Akdeniz’de bulunan Fatih Sondaj Gemimizi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateynimizi selamladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/NbR9bEZ4sO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2019

Kaynak: AA