Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Suriye ve Yunanistan’a geçmeye çalışan 41 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.