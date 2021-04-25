Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 41 terörist yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Suriye ve Yunanistan’a geçmeye çalışan 41 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan FETÖ PKK/KCK
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