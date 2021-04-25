Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Teröristlerin inlerine girildi, hedefler yerle bir edildi
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin inlerine girildiğini, terör hedeflerinin yerle bir edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerinin vurulduğunu belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların planlandığı gibi devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetleri'miz de terör hedeflerini yerle bir etti."
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