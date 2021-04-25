Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerinin vurulduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların planlandığı gibi devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetleri'miz de terör hedeflerini yerle bir etti."