Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yazılı açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristler huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı ve sızma girişiminde buldu.
Komandoların saldırıya karşılık vermesiyle 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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