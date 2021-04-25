Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a taziye telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Görüşmeyi, KKTC Cumhurbaşkanlığı duyurdu.
Erdoğan, Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhuma rahmet, Cumhurbaşkanı Tatar ve ailesine başsağlığı diledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan KKTC Ersin Tatar
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