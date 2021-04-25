Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu sabaha karşı meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangında çok sayıda hasta ve hasta yakınının öldüğünün büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'taki pandemi hastanesinde dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini açıklamıştı.