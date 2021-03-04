Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2’si terörist 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si PKK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamaya göre, Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.
Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XasBKFJb18— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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