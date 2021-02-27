Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen kişilerin, terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi" ifadelerine yer verildi.
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi. pic.twitter.com/EwZK0McF38— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 27, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Terör Örgütü
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