Esed rejimi, İdlib'de binlerce sivili katletti. Yüz binlerce kişiyi yurdundan etti. 27 Şubat 2020'de ise alçak rejim bu kez Mehmetçiği hedef aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı tabura isabet eden bombalarla, 34 Mehmetçik şehit oldu.

Bu hain saldırının ardından Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Amaç; Adana, Astana ve Soçi Mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmekti.

Türkiye yerli silahları ile hem havadan hem de karadan rejim unsurlarına darbe üstüne darbe vurdu. 3 bin 400 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 370 meskun mahal ve 3 bin 394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Sahada mücadele ederken masada da diplomasi sürdü. 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi. 6 saatlik görüşme sonucunda, İdlib'de ateşkes sağlandı. M-4 karayolunda Türk ve Rus güvenlik güçleri, 28 kez kara devriyesi icra etti.

Bahar kalkanı Harekatı sonrasında, rejimin katliamından kaçarak sınırımıza yakın bölgelere sığınan sivillerden 560 bini yeniden evlerine döndü.

Savaş mağduru siviller için 52 bin briket ev yapımı için harekete geçildi. 124 farklı noktada yapımına başlanan briket evlerden 26 bini tamamlandı. Evlere dul, yetim ve engelliler öncelikli olmak üzere binlerce kişi yerleştirildi.