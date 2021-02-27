Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
DEAŞ'lı 3 terörist sınırda patlayıcılarla yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Suriye'den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye’nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi.
Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.
Etiketler: Son Dakika DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bahar Kalkanı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz