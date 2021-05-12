Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanacak
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanı Koca, aşılamada yeni bir kademeye geçileceğini belirterek, "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama süreciyle ilgili açıklama yaptı.
Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2021
Aşılamada yeni bir kademeye geçileceğinin altını çizen Bakan Koca, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanacağını duyurdu:
"Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."
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