Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2021

Aşılamada yeni bir kademeye geçileceğinin altını çizen Bakan Koca, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanacağını duyurdu:

"Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."