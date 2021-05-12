Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joseph Chilengi'nin eşi Ivy Mwansa Chilengi ile telefonda görüştü. Büyükelçi Chilengi'nin vefatından üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine ve Zambiya halkına başsağlığı diledi.

Büyükelçi Chilengi'nin Türkiye-Zambiya ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkıların her zaman hatırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin Zambiya'ya götürülmesiyle ilgili bütün kolaylıkların Türkiye tarafından sağlanacağını söyledi.