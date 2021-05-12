Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zambiya Büyükelçisi'nin eşine taziye
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle eşi Ivy Mwansa Chilengi'ye taziye dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joseph Chilengi'nin eşi Ivy Mwansa Chilengi ile telefonda görüştü. Büyükelçi Chilengi'nin vefatından üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine ve Zambiya halkına başsağlığı diledi.
Büyükelçi Chilengi'nin Türkiye-Zambiya ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkıların her zaman hatırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin Zambiya'ya götürülmesiyle ilgili bütün kolaylıkların Türkiye tarafından sağlanacağını söyledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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