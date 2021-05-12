Meclis Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Ramazan-ı Şerif'in, maneviyatı ile bütün varlıkları ve benlikleri kuşattığını belirtti.

Şentop, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereketiyle insanları sarıp sarmaladığını kaydederek, "İmanımızın ve inancımızın gereğini yerine getirmek için hulus-i kalp ile taat ve ibadet etmeye gayret ettiğimiz mübarek günlerde salgın şartlarında olsa da Allah’ın bahşettiklerinden tasadduk edip yardımlaştık; birbirimizin derdiyle hemdert, hâliyle hemhal olduk. Cenabı Hakk’a hamdolsun ki manevi olarak tazelendik, arındık, yenilendik, yaklaştık, yakınlaştık" dedi.

"Türkiye Filistin’in yanında kararlılıkla durmaya devam edecektir"

Şentop, Ramazan Bayramı’na salgın şartları ve Filistin'in uğradığı zulüm nedeniyle buruk bir şekilde erişildiğini belirterek, "İsrail’in etnik temizlik yapmasını, Filistinlileri zorla anavatanlarından etmesini, Filistin halkının mülklerine el koymasını, ibadet edenlere saldırmasını, Müslüman halkın ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa’ya gitmelerini engellemesini ve Filistin halkını meşru haklarını kullanmaktan mahrum bırakmasını önlemek için başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın harekete geçmesi ahlaki ve hukuki bir sorumluluktur. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bölgemizin ve dünyanın en önemli sorunu haline gelen İsrail sorununun hak, hukuk ve adalet çerçevesi içinde çözülmesi için uluslararası hukukun verdiği bütün imkanları daha etkin ve etkili bir şekilde kullanmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Salgın şartlarını en kısa zamanda atlatacağız"

Şentop, Ramazan Bayramı’nın insanlığın kurtuluşuna, Müslümanların ve hangi dinden olursa olsun bütün insanların felahına, dünyada huzur ve barışın teminine ve salgın hastalığın bitmesine vesile olmasını niyaz ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı’nın; içinden geçtiğimiz bu zor ve dar zamanları aşabileceğimize, her daim birlik ve beraberlik içinde, her türlü güçlüğü yenebileceğimize olan inancımızı ve bilincimizi kuvvetlendireceğine inanıyorum. Salgın şartlarını en kısa zamanda atlatıp, yine elleri öpülesi büyüklerimizle, tertemiz masumiyetleriyle dünyamızı aydınlatan çocuklarımızla, hasret duyduğumuz sevdiklerimizle yeniden kucaklaşıp kavuşacağız."