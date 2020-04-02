Haber Giriş: Kaynak: AA
Yargıtay üyesi Basri Bağcı, AYM üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Yargıtay üyesi Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Etiketler: yargıtay basri bağcı anayasa mahkemesiSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 02:17
Sıradaki Haber
Bakan Koca'dan Taşçıoğlu için taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz