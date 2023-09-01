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Gündem
AA 01.09.2023 11:46

Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, 2023-2024 adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Başkan Akarca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Akarca, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Mehmet Akarca, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk, 2023-2024 adli yılının açılışı vesilesiyle çok kıymetli meslektaşlarımla birlikte huzurunuzdayız. Kurucusu olduğunuz ve gelecek nesillere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını büyük bir coşku ve kıvançla kutlarken, fikirlerinizin ve ideallerinizin önemini tüm ulusça bir kez daha idrak ediyoruz.

Yargı görevinin toplum ve devlet hayatı bakımından taşıdığı önemin bilinciyle en yüksek adalet standartlarını gerçekleştirmek için sürekli bir yenilenme ve reform çabası içindeyiz. İnkılaplarınızın rehberliğinde, ikinci yüzyılına giren Türkiye Cumhuriyeti'nin daha çok güçlenmesi ve refaha kavuşması amacıyla yüce Türk Milleti'ne hizmet etmenin ayrıcalığını ve gururunu yaşıyoruz.

Yeni adli yılın milletimize ve tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Ruhunuz şad olsun."

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