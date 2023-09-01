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Gündem
AA 01.09.2023 09:45

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesi operasyonları etkili bir şekilde devam ediyor. MİT, PKK’nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Türkiye'ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında yer alan ve örgüt tarafından suikast ve sabotaj eğitimleri verilen terörist Güngen'in Irak'ın Süleymaniye bölgesinde olduğunu belirledi.

PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Süleymaniye kentinin kırsalında görevlendirilen terörist Güngen'in faaliyetlerini deşifre eden MİT, PKK'nın özel eylemlerde kullanmak için saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği terörist Güngen'i operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmiş dönemde örgütte faaliyet gösteren yakın akrabaları "Murat Botan" kod adlı Behlül Güngen ve "Ruken Botan" kod adlı Güler Güngen'in de etkisiz hale getirildiği anlaşılan terörist Rezan Güngen'in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak'ta Mahmur Kampına gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve örgütsel faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi MİT PKK/YPG Terörle Mücadele
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