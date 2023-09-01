MSB: Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Teröre ve teröriste geçit yok!

Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."