TRT Haber/AA 16.09.2025 10:50

Yargıtay, darbeyi öven paylaşımlara verilen cezayı onadı

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sosyal medya üzerinden darbeyi öven paylaşımlar yapan sanığa verilen cezayı onadı. Kararda, darbe girişiminin kamu düzeni açısından "açık ve yakın tehlike" oluşturduğu vurgulandı, sanığın suçunun sabit olduğu belirtildi.

Yargıtay, darbeyi öven paylaşımlara verilen cezayı onadı

Olay 15 Temmuz 2016 Gecesi İzmir'de yaşandı. Darbe destekçisi, sosyal medya üzerinden darbe girişimini öven paylaşımlar yaptı.

Paylaşımları yapan o demokrasi karşıtına karşı harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şahsa "Suçu ve suçluyu övme" suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçtan sanığa 3 bin 750 lira adli para cezası verdi. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulundu.

Suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri süren sanık, karara itiraz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü onadı.

Dairenin kararında, sanığın FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini övme şeklindeki eylemlerine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği belirtilerek, üst sınırdan ceza verilmesi gerekirken aleyhe temyiz başvurusu olmaması nedeniyle bozma kararı verilmediği ifade edildi.

Sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Suç tarihleri ile saati itibarıyla olayda kamu düzeni bakımından açık ve yakın tehlikenin bulunduğu, oluşan infial gözetildiğinde cezada orantılılık ilkesi nazara alındığında temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesinin isabetli olduğu anlaşıldığından, sanık müdafinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş, Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararda eleştirilen husus dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır."

