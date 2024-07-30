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Gündem
AA 30.07.2024 15:13

Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüş ve önerileri alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin görüş ve önerilerin alınması için yargireformu.adalet.gov.tr internet sitesinin açıldığını duyurdu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüş ve önerileri alınacak
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2028 yıllarını kapsayacak Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüş ve önerilerinin alınacağını dile getirdi.

Strateji Belgesi için tüm vatandaşların görüşlerinin önemli olduğunu dile getiren Tunç, "Vatandaşlarımız yargıyla ilgili karşılaştıkları problemleri, görüş ve önerilerini bizlere gönderebilirler. Bu anlamda yargı reformuyla ilgili biz Adalet Bakanlığının sayfasında ilgili bir web sayfası açtık, oradan görüşlerini ifade edebilirler. Yurt içi ve yurt dışından, 85 milyon, tüm vatandaşlarımız yargireformu.adalet.gov.tr adresinden bizlere görüş ve önerilerini sunabilir." diye konuştu.

Bakan Tunç, yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi ile demokrasiyi, hak ve özgürlükleri daha çok geliştirmeyi ve genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Site erişime açıldı

Vatandaşların yargı reformuna ilişkin görüş ve önerilerini almak için kurulan site erişime açıldı.

Buraya sunulan görüş ve öneriler, incelenip tasnif edilerek çalışmalar kapsamında değerlendirilecek ve strateji belgesine yön verecek.

Ayrıca bu platform, Türkiye'de 24 bin 805 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 184 bin 223 adalet personelinin erişimine açık olan UYAP sistemine de entegre edildi.

Böylece hakim, savcı ve adalet personeli de görüş ve öneride bulunabilecek.

Yargı Reformu Strateji Belgesi, ilk kez 2009'da açıklanmış, 2015 ve 2019'da iki kez güncellenmişti.

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Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Yılmaz Tunç
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