Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto, merdivenlerde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Karşılamada, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakları taşıyan tören mangası da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

Ardından ikili arasında görüşme gerçekleştirildi.