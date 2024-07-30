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TRT Haber 30.07.2024 13:49

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde beşinci toplantı yapıldı

Dışişleri Bakanlığından, "Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Beşinci Toplantısı" hakkında açıklama yapıldı.

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde beşinci toplantı yapıldı

Açıklamada, "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz’da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirmişlerdir." denildi.

Önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit eden Özel Temsilciler, ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kaldı.

Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etti.

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Dışişleri Bakanlığı
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