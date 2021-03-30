Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, projesi tamamlanan kütüphaneye adaletiyle dünyada nam salan Kanuni Sultan Süleyman'ın isminden esinlenerek "Kanuni Kütüphanesi" ismi verilecek.

Çelik konstrüksiyondan yapılacak iki katlı kütüphanede, çalışma alanları, atölyeler, kafeterya ve etkinlik alanları bulunacak. Toplam 1500 metrekare alana projelendirilen kütüphanede, ilk etapta 30 bin basılı kaynak bulunacak. İlerleyen dönemde bu sayının 50 bine ulaşması hedefleniyor.

Adli yıl açılışıyla hizmete sunulacak

Kullanıcılar, kütüphanedeki elektronik veri tabanlarına ve elektronik kitaplara, sağlanacak bilgisayar altyapısıyla ulaşabilecek.

Ayrıca kütüphane, dünya çapında kurumsal olarak hizmet veren dijital platformlara da üye olacak. Böylece hukuk alanında milyonlarca dijital kaynağa kütüphane üzerinden erişim mümkün hale gelecek.

Kütüphane, yargı mensuplarının yanı sıra akademisyenlere de hizmet verecek. Yargı mensupları, kendilerine verilecek şifre aracılığıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinden veri tabanlarına istediği zaman erişebilecek.

Projesi tamamlanan kütüphanenin inşasının ilerleyen günlerde başlaması ve adli yıl açılışıyla hizmete sunulması planlanıyor.