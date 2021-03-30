Hakkari Yüksekova’da yaşayan 9 yaşındaki Hira Karahan, Anıtkabir’i çok merak ediyordu.

Kızını Ankara'ya getirecek durumu olmayan inşaat işçisi baba Mehmet Şerif Karahan kızına kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yol yaptı. Küçük kızın Atatürk sevgisi ve babasının azmi Türkiye'yi duygulandırdı.

Hulisi Akar, Hira'yı davet etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetiyle Ankara'ya gelen Hira ve ailesi bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Hira hayalini kurduğu Aslanlı Yol'da yürüdü. Mozole önünde saygı duruşunda bulunup Ata'ya sevgisini dile getirdi.

"Atatürk'ün hiç korkmadığını hissettim"



Anıtkabir'e gelmenin hayali olduğunu, bunu gerçekleştirdiğini söyleyen küçük kız duygularını şöyle paylaştı:



"Atatürk'ün hiç korkmadığını hissettim. Atatürk'ümüz vefat etti, Sayın Hulusi Akar'a çok teşekkür ederim, şimdi o bizi koruyor. Babamın yaptığı kardandı ama biz gerçeğine geldik. Çok sevindik gerçeğine geldiğimize. Kardeşim de çok sevindi..."



Hakkari'de arkadaşlarına anlatacak

Hakkari'ye döndüğünde arkadaşlarına Anıtkabir'i anlatacağını söyleyen Hira, daha sonra "Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Adını büyük, küçük anıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk, anlı şanlı kahraman" dizelerini okudu.



Heyecandan uyuyamadı



Kardan Anıtkabir yaparken çok üşüdüğünü anlatan baba Mehmet Şerif Karahan o gün yaptığının değerini şimdi anladığını ifade etti:



"Anıtkabir'e geldik. Bizi kabul ettiler. Çok duygulandık gerçekten. Ben söyleyecek laf gerçekten bulamıyorum, çok duygulandım. Anıtkabir'i ben de ilk kez gördüm. Anıtkabir bence çok değerli. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bizlere bu ülkeyi bıraktığı için kendisine minnettarız, onu saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz..."

Baba Karahan, kızının Anıtkabir'e geleceği için 3 gündür heyecandan uyuyamadığını da dile getirdi.

Atatürk’ü çok seven Minik Hira’mız Anıtkabir’de. pic.twitter.com/Ti2c2xVMp0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2021



Küçük Hira bugün hayalini kurduğu Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret etti.