Yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 20'ncisi Afganistan'a ulaştı

Afganistan'da meydana gelen sel felaketlerinin ardından AFAD'ın, destek amacıyla 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırladığı 600 çadır ile gıda, temizlik malzemesi, yatak ve battaniyeden oluşan 619 ton yardım malzemesini taşıyan 20'nci "İyilik Treni" Herat vilayetine ulaştı.

Treni, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan ile Afganistan geçici hükümeti temsilcileri, AFAD ve Türk Kızılay yetkilileri karşıladı.

Yardım malzemeleri, geçen ay 400'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açan sellerin yaşandığı Bağlan, Badahşan, Gor ve Tahar gibi ülkenin kuzey bölgesinde bulunan vilayetlerdeki mağdur kişilere ulaştırılacak.

Tren, 21 Mayıs'ta Ankara'dan Afganistan'a doğru yola çıkmıştı.

Böylece Türkiye'den Afganistan'a gönderilen 20 "İyilik Treni" ile gelen insani yardım miktarı 9 bin tona yaklaştı.

Daha önce gönderilen 19 "İyilik Treni"nin taşıdığı insani yardımlar sel ve deprem yaşanan bölgeler başta olmak üzere ülke çapındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştı.