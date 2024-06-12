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Gündem
AA 12.06.2024 15:22

Bakan Yumaklı: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan işletmenin kapatıldığını bildirdi. Yumaklı, "Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız" dedi.

Bakan Yumaklı: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını aktaran Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Adana'da bir kasap dükkanı önünde koyunların kesildiği görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

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Adana İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
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