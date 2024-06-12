Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Önemli olan orta yolu bulmak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılmak için Meclise gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlar sorununun çözümüne yönelik yasa çalışmasının sorulması üzerine Tunç, bu konuda Tarım, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının birlikte hazırladığı yasa taslağı çalışmasının AK Parti TBMM Grubu'nda değerlendirildiğini anlattı.

Bu konuda orta yolun bulunmasının önemine işaret eden Tunç, dilleri olmayan, dertlerini anlatamayan hayvanların, insanların can dostları olduğunu vurguladı. Hayvanları koruma konusundaki kararlılıklarına dikkati çeken Tunç, hayvanlara zarar verenlere yönelik cezaların artırılmasına dair düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı. Kedi ve köpeklere eziyet eden sanıkların yargılandığını, hapis cezası aldıklarını söyleyen Tunç, "Dolayısıyla hayvanların korunması konusunda hassas olduğumuzu öncelikle belirtmek istiyorum. Sokakta başıboş köpeklerin özellikle insanlara zarar verdiklerini de hep beraber üzülerek görüyoruz. Ölen vatandaşlarımız, okula gidemeyen çocuklarımız, sabahları namaza gidemeyen vatandaşlarımız var. Dolayısıyla sokakların da korunaklı olması lazım." diye konuştu.

Hem insan hem de hayvan sağlığının korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"TBMM'deki milletvekillerimizin bir orta yolu bulacağına yürekten inanıyoruz. Hem hayvanlarımızın özellikle birbirlerine zarar vermemesi lazım, işkence etmemeleri lazım, büyük hayvanlar küçüklere. Hem de insanların sokakta korunması lazım. Bu konuda taslak çalışması henüz netleşmeden 'Şu olacak, bu olacak.' dememiz de mümkün olmaz ama burada özellikle insan sağlığını korumaya yönelik de birtakım tedbirlerin alınması lazım. Belediyelere özellikle bu konuda görevler ve yetkiler verilmesi lazım. Bu konuda görevli kişilerin ve yaptırımların net bir şekilde belirlenmesi lazım. Barınakların artırılması ve özellikle yapımıyla ilgili birtakım maddi destekler oluşturulması gerekiyor. Bu konudaki çalışmaları elbette ki milletvekillerimiz gerçekleştirecekler ve en doğru kararı vereceklerdir. Biz, buna inanıyoruz."

"1 Temmuz'da duruşmaları başlıyor"

Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruya karşılık şu yanıtı verdi:

"O görüşmede ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dikkatle dinledi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi ve bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden bir dava ve soruşturma var; bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz'da duruşmaları başlıyor. 22 tutuklu sanık var dosyada. Bu tutuklu sanıklar bakımından dava açıldı ve dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde, tüm delilleriyle zaten kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak, bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da o görüşmede dinledi, dinledikten sonra da bunları ifade ederek yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi."

Tunç, Ayşe Ateş'in tehdit edildiğine yönelik açıklamalarına ilişkin soru üzerine "O konuda 'eğer varsa bir şikayetiniz bunu ilgili mercilere aktarın, yargıya intikal ettirin', dedik. Cumhuriyet savcılarımız zaten o iddiaları araştırır, herhangi bir tehdit, bir hakaret söz konusuysa zaten gerekli işlemler tespit edildiğinde gerçekleşir." şeklinde konuştu.

"Oradaki (Macaristan) hukuki sürece göre iadesi gerçekleştirilecek"

Adalet Bakanı Tunç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün elebaşlarından, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in iadesiyle ilgili soru üzerine, "Macaristan'dan talep ettik. Dosyalarımız Macaristan yetkili makamlarına intikal etti ve orada 40 günlük geçici tutuklama kararı verilmişti. O dosyalarımızın tercümesi de Macaristan yetkili makamlarına ulaştı ve oradan gerekli iade sürecini bekliyoruz." dedi.

Tunç, iade sürecinde takvim olup olmadığı sorusunu yanıtlarken, "Orada 40 günlük bir geçici tutuklama kararı verildi. Şimdi oradaki süreci bekliyoruz. Yani neticede orada bir iade yargılaması yapılıp oradaki hukuki sürece göre iadesi gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Sinan Ateş davasıyla ilgili ek iddianame hazırlanıp hazırlanmayacağı sorusuna karşılık da Tunç, "Bunlar yargının huzurunda olan işler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devleti, tarafsız ve bağımsız yargımız en ince detayına kadar konuyu araştıracaktır; soruşturacaktır ve adalet tecelli edecektir. O nedenle yargımıza güvenelim." diye konuştu.