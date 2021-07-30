Yurdun batısı ve güneyi alevlere teslim oldu. Türkiye'nin ciğerleri ile birlikte çok sayıda ev ve tarım alanı yandı. Aynı anda birçok noktada çıkan yangınlar, sabotaj olasılığını gündeme getirdi.

Özel ekipler çalışmalarına başladı

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı.

Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak. Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşacaklar.

Antalya'da incelemelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangınların çıkış nedeniyle ilgili, "Bizim de şüphelerimiz var, tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

"Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunun kim yaptı vatandaşlarımızın düşünceleri de var, bizim de şüphelerimiz de var bununla ilgili dün de söyledik tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde aynı anda aynı bölgede 4-5 ayrı yerde birden yangın başladı. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Diğer taraftan bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

Osmaniye'de 3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, Osmaniye'de çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla Marmaris'te Armutalan bölgesinde çıkan yangınla ilgili de savcılık soruşturma başlattı.

Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında otları tutuşturarak sabotaj girişiminde bulunan bir kişi yakalandı. Şüphelinin Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenilen şüpheliye ev hapsi cezası verildi.