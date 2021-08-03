Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınları henüz kontrol altına alınmadı.

Yangınlara havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale yapılamıyor. Ancak karadan müdahale sabaha kadar devam etti.

Bölgede rüzgar gece boyunca etkisini sürdürdü. Bölgenin sarp yapısı ise ekiplerin işini daha da güçleştirdi.

"Karadan müdahale çok zor"

Yangına müdahale eden bölge sakinlerinden biri, "Çok dağlık bölge burası. Karadan müdahale çok zor. Ben bu köylü değilim başka köyden geldim ama bizim köye gelmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Bu köy de bizim köyümüz sayılır. Yaşlı insanları ve hayvanlarımızı yaylalara götürdük" dedi.

Manavgat'ta alevler Kızıldağ Mahallesi Demirciler mevkisine ilerledi. Kızıldağ merkez mahalle ile Demirciler mevkisindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Isparta'da da durum farklı değil

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü kırsalında alevler geceyi aydınlatıyor. Arazinin sarp ve engebeli olması orman işçilerinin işini bir hayli zorlaştırıyor.

Bazı evlerin zarar gördüğü Çandır köyünde alevler yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldı. Tüm zorluklara rağmen ekipler alevleri söndürmeye devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgede havadan müdahale de başladı.