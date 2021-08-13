Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında şu ifadeler kullanıldı:

28/7/2021 tarihinde başlayan ve başta Akdeniz ile Ege kıyılarındaki iller olmak üzere farklı illerimizde meydana gelen yangın afetleri ile ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen sel afetlerinden zarar gören ve bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek afetzedeler için yardım kampanyası başlatılması hakkında ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Madde 1- Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından duyurulur.

Yardımlar AFAD koordinasyonunda yapılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde ayni ve nakdi yardımların etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacağını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, ayni yardımların afet bölgelerinde oluşturulacak depolar, nakdi yardımların ise daha önce duyurulan hesaplar üzerinden yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi ayni ve nakdi yardımlar, etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır" sözlerine yer verildi.

