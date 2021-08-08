Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 05:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangın lojistik merkezlerinde hummalı çalışma
Yangınların önünü kesmek için canla başla çalışan ekiplerin ihtiyaçları lojistik merkezleri tarafından karşılanıyor. TRT Haber, AFAD tarafından koordine edilen lojistik merkezlerindeki hummalı çalışmaları görüntüledi.
Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekipler, yangınların önünü kesmek için gece gündüz demeden çalışıyor.
Yangın söndürme ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak içinse lojistik merkezlerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Lojistik merkezlerine gönüllüler de destek veriyor
AFAD koordinatörlüğünde kurulan lojistik merkezleri, yangın söndürme ekiplerinin su, gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.
Lojistik merkezlerinde gönüllü vatandaşlar da görev alıyor.
Lojistik merkezleri, yangınlar sona erene kadar faaliyetlerini sürdürecek.
Etiketler: AFAD Orman Yangını TRT
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