Yabancı misyon temsilcilikleri Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Büyükelçi Takahiko Katsumata Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü Türkçe olarak tebrik etti.

Katsumata, diplomatik kariyerinde Türkiye'nin büyük gelişimine bizzat şahit olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 100 yıl ve daha sonrasında daha da gelişmesini yürekten diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıl dönümünün kutlanacağına işaret eden Katsumata, "Bundan dolayı iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da derinleşerek devam etmesini temenni ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." diye konuştu.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris de X platformundan yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansına (AA) verdiği röportajdaki kutlama videosunu paylaştı.

Morris videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığını ve ülke tarihi için bu özel zamanda bu görevi yürütmenin kendisi için "büyük onur" olduğunu vurgulayarak, "Bugün sadece modern Türkiye'nin doğuşunu değil, bir milletin vizyonunu, direncini ve kararlılığını da kutluyoruz." diye konuştu.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında, Türk halkına en içten tebrik ve dileklerini iletmekten mutluluk duyduğunu belirterek "İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz bu yıl hem Sri Lanka hem de Türkiye için ayrı bir önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Dissanayake, "Bu vesileyle, çoğulculuğu, demokrasiyi ve laikliği savunarak Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecini başlatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de derin saygılarımı iletmek istiyorum." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin X platformunda paylaşılan videolu mesajında konuşan Büyükelçi Said Sani ez-Zahiri, "Dost Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramını ve kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor ve tebriklerimizi sunuyoruz." sözlerini sarf etti.

Zahiri, Türkiye'nin ve BAE'nin ortaklığına ve taraflar arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılına işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti ve dost halkına ilerlemenin ve refahın devamını diliyoruz. İlişkileri çeşitli alanlarda güçlendirmeyi her daim sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da X'te yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan mesaj paylaştı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, X platformunda yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 100. senenizi yürekten kutluyor, hepinize coşkulu, mutlu bir gün diliyorum." ifadelerini kullandı.

Norveç'in Ankara Büyükelçiliğinin X'teki paylaşımında, "Bugün, başta 100 yıl önce Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı, birçok Türk için önemli olan Türkiye'nin 100. yıl dönümü. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun" ifadesine yer verildi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabında, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle "Tüm Türk halkına tebrikler." mesajı paylaşıldı.

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliğinin, X'teki paylaşımında "Güney Afrika Büyükelçiliği, Türk halkının gurur ve neşeyle 100. yılını kutladığı ve bağımsızlığın öncüsü Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyor." ifadeleri yer aldı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, X platformunda, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak "Bu tarihi dönüm noktasında, modern ve laik bir cumhuriyet inşa eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu ve cesaretini selamlıyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye'nin 100 yıllık uzun bir yoldan geldiğini ve engellerle mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Annan, "Danimarka müttefiki ve dostu Türkiye ile birlikte çalışarak herkes için daha iyi gelecek inşa etmeyi iple çekiyor." ifadesine yer verdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabında, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan bir mesaj ve Büyükelçi Jürgen Schulz'un videolu mesajı yayımlandı.

Videoda Büyükelçilik çalışanlarıyla pasta kesen Schulz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle sizleri en içten dileklerimle kutluyorum. Bu kuruluş, çağdaş Türkiye'nin temellerini oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Schulz, Almanya ve Türkiye arasındaki yakın bağlara dikkati çekerek, "Kısaca ifade etmek istiyorum: Türkiye'yi gönülden kutluyorum!" mesajını verdi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin X'teki paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını içtenlikle kutluyoruz. Türkiye'nin yeni yüzyılda daha fazla kalkınma ve refah kazanmasını diliyoruz, Türk halkına mutluluk ve esenlikler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğinin X'te yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanarak "Atatürk'ün 1923'te Cumhuriyet'in ilanından 2023'ün modern ve hayat dolu Türkiye'sine kadar, bu ulus, farklı alanlarda gelişti ve dünyanın saygısına ve takdirine şayan bir ülke inşa etti." açıklaması yer aldı.

Paylaşımda, Kanada'nın, milli direnç, güç ve başarı dolu bir yüzyılı yansıtan bu günün kutlanmasına ortak olmaktan gurur duyduğu kaydedildi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin dönemin İtalyan gazetelerinin kupürlerini paylaşarak, "100 yılın ardından, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyoruz" ifadesine yer verdi.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği ise X platformundan, "Dost Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlu olsun" mesajı paylaştı.

Paylaşımda, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Samuel Beckett Köprüsü'ne Türk bayrağının yansıtıldığı bir fotoğrafa da yer verildi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X'teki videolu paylaşımında Türkçe konuşan Büyükelçi Maciej Lang, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Lang, Polonya ve Türkiye arasındaki Dostluk Antlaşması'nın da 100. yılı olduğuna dikkati çekerek, "Bu köklü dostluğun daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin X'teki videolu paylaşımında, Büyükelçi Joep Wijnands, "Türkiye'nin 100. doğum gününü kutluyorum. 100 yıl önce, Hollanda yeni ilan edilen cumhuriyeti tanıyan ilk ülkelerden biriydi." dedi.

Wijnands, dün diplomatik temsilcilerin Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

Hollanda Kralı Willem Alexander'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini ve Türk halkına iyi dileklerini ilettiğini aktaran Wijnands, Türk halkını tebrik etti.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliğinin X platformundaki paylaşımda, "Meksika Büyükelçiliği, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Hükümetini ve halkını tebrik eder." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Meksika ve Türkiye arasında uzun zamandır var olan dostluk ve işbirliği geleneğine işaret edilerek, "Büyükelçilik, ikili ve çok taraflı alanda birlikte çalışmaya devam etme sözü veriyor." ifadesine yer verildi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya platformunda, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan bir mesaj yer aldı.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği, X'teki paylaşımında, "Bugün 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 100. yıldönümü. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümünde Türkiye'ye en içten tebriklerimizi sunarız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Bu önemli vesileyle, yeni yüzyılın Türk kardeşlerimize daha fazla ilerleme ve refah getirmesini ve özel Pakistan-Türkiye ilişkisinin her zaman gelişmeye devam etmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, X platformunda, ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için özel posta pulu oluşturulduğunu kaydederek, "Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki yakın işbirliği ve dostluğa çok kıymet veriyoruz. Türk halkına refah, barış ve başarı diliyoruz. Yaşasın Cumhuriyet." paylaşımında bulundu.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabında, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlayan bir paylaşım yapıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, X'teki paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle Türk dostlarımızı tebrik eder, refah, huzur ve başarılar dileriz." ifadesi yer aldı

Lüksemburg'un Ankara Büyükelçiliğinin X'teki paylaşımında, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü kuruluş yıldönümü. Lüksemburg Büyükelçiliği Türk halkına en içten tebriklerini sunar." sözlerine yer verildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da X sosyal medya platformundan, Türkiye-Fransa ilişkilerini özetleyen bir video paylaşarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

Dumont, "Fransa ve Türkiye birbirlerine ortak bir tarihle bağlılar. Birlikte yapacağımız o kadar çok şey var ki! Yaşasın Fransa-Türkiye dostluğu!" ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ise X platformundan paylaştığı videoyla, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını anarken, iki ulus arasındaki zengin ortaklık tarihini düşünmek ve takdir etmek için duruyoruz." mesajını verdi.

İki ülkenin bağlarının ve işbirliğinin güçlendiğini belirten Flake, "Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ortaklığın gelecek yüz yılına bakarken, Türk ulusuna tebriklerimi ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygılarımı sunuyorum." ifadesine yer verdi.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da X'te paylaştığı videolu mesajla Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

Poleo, "Daha nice yüzyıllara dostumuz ve müttefikimiz Türkiye!" ifadesini kullandı.