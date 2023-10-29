Parçalı Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.10.2023 13:04

Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra para basıldı

Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 Türk lirası hatıra parası basıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tanıtılan para bugün tedavüle giriyor. Yine Darphane tarafından yüzyılın projelerine vurgu yapılan bir hatıra para da bugün itibarıyla satışa sunuluyor.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra para basıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hatıra para bastırdı.

"5 Türk lirası" olarak Darphane tarafından basılan para, bugün dolaşıma giriyor.

Hatıra paradan bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı. Paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Dış halkasında ise 8 köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi var.

Öte yandan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 100. yıl hatıra parasını da duyurdu.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra para basıldı

Parada 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri kullanıldı

Paranın ön yüzünde Cumhuriyetin ilanından bu güne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı ve Türkiye Yüzyılı logoları yer aldı.

Paranın diğer yüzünde ise Atatürk rölyefi bulunuyor. Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar yapılan yeniliklere işaret ediliyor.

Hürkuş, Hürjet, Yüksek Hızlı Tren, TOGG ve 1915 Çanakkale Köprüsü rölyefleri dikkati çekerken, Çamlıca Camii, traktör kullanan Atatürk, biçer döver, kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkı ile kadınların spordaki başarısına da vurgu yapılıyor.

Hatıra paralar Darphane'nin internet sitesinden alınabiliyor

Bayrak tutan Türk Milletinin olduğu rölyef de yine öne çıkan detaylar arasında..

Bilim insanlarından Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ile Prof. Dr. Aziz Sancar rölyeflerine de hatıra parasında yer verildi. Basılan bu hatıra paralar, Darphane'nin internet sitesinden ve satış mağazasından temin edilebiliyor. 

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhuriyetin 100. yılı
Sıradaki Haber
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 50 yaşında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
14:17
Baltık ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı
14:16
Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 araçlık konvoy
14:04
Elazığ'da "Kahve Fincanı Müzesi" açıldı
13:58
Mardin'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kortej yürüyüşü
13:54
Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı
SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır
Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ