Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra para basıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hatıra para bastırdı.

"5 Türk lirası" olarak Darphane tarafından basılan para, bugün dolaşıma giriyor.

Hatıra paradan bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı. Paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Dış halkasında ise 8 köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi var.

Öte yandan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 100. yıl hatıra parasını da duyurdu.

Parada 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri kullanıldı

Paranın ön yüzünde Cumhuriyetin ilanından bu güne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı ve Türkiye Yüzyılı logoları yer aldı.

Paranın diğer yüzünde ise Atatürk rölyefi bulunuyor. Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar yapılan yeniliklere işaret ediliyor.

Hürkuş, Hürjet, Yüksek Hızlı Tren, TOGG ve 1915 Çanakkale Köprüsü rölyefleri dikkati çekerken, Çamlıca Camii, traktör kullanan Atatürk, biçer döver, kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkı ile kadınların spordaki başarısına da vurgu yapılıyor.

Hatıra paralar Darphane'nin internet sitesinden alınabiliyor

Bayrak tutan Türk Milletinin olduğu rölyef de yine öne çıkan detaylar arasında..

Bilim insanlarından Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ile Prof. Dr. Aziz Sancar rölyeflerine de hatıra parasında yer verildi. Basılan bu hatıra paralar, Darphane'nin internet sitesinden ve satış mağazasından temin edilebiliyor.