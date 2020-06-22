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Volkan Bozkır: Görevim boyunca barış ve güvenliğe önem vereceğim
BM Genel Kurulu Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, "Görevim boyunca barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınmaya önem vereceğim" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, BM Daimi Temsilcilerine sesleniyor. https://t.co/BrPWO85psK— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2020
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Etiketler: BM Genel Kurulu Başkanı Volkan BozkırSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 22:42
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