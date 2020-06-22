Haber Giriş: Kaynak: AA
Toplum Bilimleri Kurulu YKS ve bayram tedbirlerini görüştü
[Fotoğraf: AA]
Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler ele alındı.
Koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.
[Fotoğraf: AA]
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