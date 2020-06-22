Türkiye'de 161 bin 533 kişi koronavirüsü yendi
Türkiye'de son 24 saatte 1212 yeni vaka tespit edildi, 24 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1293 artarak 161 bin 533'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.
Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şunlara yer verdi:
"İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayımızın üstünde."
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ir6LJ7o1An— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2020