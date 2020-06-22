Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şunlara yer verdi:

"İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayımızın üstünde."