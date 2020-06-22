Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ait yeni görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, halkın ve hudutların güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla icra edilen Pençe Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.
MSB, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, operasyona ilişkin yeni görüntülere de yer verdi.
Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen #PençeKaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. pic.twitter.com/xEvFidgKoV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2020
Sıradaki Haber
TSK'nın yardım yolculuğuna TRT Haber eşlik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz