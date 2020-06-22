Milli Savunma Bakanlığı, halkın ve hudutların güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla icra edilen Pençe Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, operasyona ilişkin yeni görüntülere de yer verdi.