Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, İspanya...

Türkiye, koronavirüs salgını süresince 125'ten fazla ülkeye yardım elini uzattı, sağlık malzemesi gönderdi.

Türk halkının yardımlarının büyük bir kısmı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M askeri kargo uçağı ile taşındı. O uçak, Ankara Etimesgut Havalimanından bu kez Çad’ın başkenti Encemine'ye yardım götürmek üzere havalandı. TRT Haber ekibi de göreve eşlik etti.

Yaklaşık 37 ton yük taşıyabiliyor

TSK’nın uçan kalesi olarak adlandırılan A400M, 360 metreküplük devasa bir iç hacme sahip. Yaklaşık 37 ton yük taşıyabiliyor. Çad için havalanan uçak, maske, eldiven, tulum ve 1 ambulanstan oluşan toplam 15 ton yükle dolduruldu.

İkmalle beraber yaklaşık 10 saatlik bir uçuşun ardından, Türk halkının uzattığı yardım eli Afrika ülkesi olan Çad’ın başkentine ulaştı.

Solunum cihazı, cerrahi maske, tulum...

Çad'a 2 seferde toplamda 25 solunum cihazı, 1000 koronavirüs tanı tespit kiti, 100 bin cerrahi maske, on binlerce tulum, eldiven ve gözlük ile 2 ambulans ve 10 şişme sahra acil ünitesi hibe edildi.

Çad Sağlık Bakanı Mahmut Yusuf Hayal, “Bu, koronavirüs salgını süresince Türkiye’den gelen 2. yardım. Bu yardımlar, salgınla mücadelede bize çok büyük fayda sağlayacak. Türk halkına yardımlardan dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye, koronavirüs salgını süresince ihtiyaç halindeki ülkelere yardım elini uzatmaya devam edecek.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Tayfun Uslu