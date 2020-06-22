Ali Erbaş: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan'ın hac kararıyla ilgili, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacak" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.
Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır" bilgisini verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kur’a sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kur’a hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 22, 2020
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