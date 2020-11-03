Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün gerçekleşen terör saldırısında hafif yaralanan Recep Tayyip Gültekin, terörist tarafından vurulan polis memurunu arkadaşıyla birlikte ambulansa taşıyarak, memurun hayatını kurtardı.

Gültekin, o anları TRT Almanca'ya anlattı.

Park etmek isterken silah sesleri duyduklarını belirten Gültekin, o an bir kadının silahla vurulduğunu gördüğünü söyledi. Ona yardım etmek istediğini dile getiren Gültekin, arabadan indiğini, kadını kaldırdığını ve güvende olması için bir restorana götürdüğünü belirtti.

Gültekin, şöyle devam etti:

"Arkamı döndüğümde saldırgan ile göz göze geldik, aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Saldırgan silahı bana doğrulttu, o an yerde ufak bir takla attım. Sonra zig zag yaparak yürümeye başladım. O esnada ateş etti ve beni ayağımdan vurdu. O gün hissetmedim bile."

Sonra olay yerine geri döndüklerini ifade eden Gültekin, "Saldırgan tarafından bir polis memurunun vurulduğunu gördük. O an herkes bir şoka girdi. Arkadaşım Mikail Özen’e dedim; 'Mikail ne olursa olsun polis memurunu oradan çıkartmamız lazım.' Yanına gittik ben sırtından arkadaşım ayaklarından tuttu ve ambulansa taşıdık." diye konuştu.

"Herhangi bir dinin bu olayın içine çekilmesini istemiyoruz"

Gültekin, "Ben bir Türk olarak burada büyüdüm, burada yaşıyorum, aile işletmemiz var ve biz sadece barış istiyoruz. Herhangi bir dinin bu olayın içine çekilmesini istemiyoruz. Çünkü ben kendim Müslümanım ve orada yardım ettim. Hiçbir ırk bu işin içine çekilmemeli. Terörist teröristtir ve bu öyle kalacaktır." dedi.

"Ne olursunuz herkesi bir kefeye koymayın"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini aradığını ifade eden Gültekin, "Ona çok teşekkür ediyorum, beni aradı sağlığımı sordu. Güçlü bir şekilde birlik olmamız lazım. Türk veya başka bir ırk fark etmez. Avusturya birdir ve hepimiz bir arada durmamız lazım. Kalben söylüyorum; Ne olursunuz herkesi bir kefeye koymayın " şeklinde konuştu.