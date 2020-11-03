Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin 18. yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin 18'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Oktay, twitter hesabından yayımladığı mesajında, "AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde daha müreffeh bir Türkiye'yi yükselteceğimiz nice yıllara." ifadesini kullandı.
.@Akparti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 3, 2020
Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde daha müreffeh bir Türkiye’yi yükselteceğimiz nice yıllara!#MilleteHizmette18Yıl
pic.twitter.com/hqHw3MLHcK
Etiketler: Fuat OktaySon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 18:19
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