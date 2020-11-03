Oktay, twitter hesabından yayımladığı mesajında, "AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde daha müreffeh bir Türkiye'yi yükselteceğimiz nice yıllara." ifadesini kullandı.

.@Akparti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı.

Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde daha müreffeh bir Türkiye’yi yükselteceğimiz nice yıllara!#MilleteHizmette18Yıl



pic.twitter.com/hqHw3MLHcK — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 3, 2020