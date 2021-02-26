İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 36 ilde vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne "SİLİCİ 2" operasyonu gerçekleştirildi.

Bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda, 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Satış verilerini silerek vurgun yapmışlar

Soruşturma, kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış̧ verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince tespit edilmesi üzerine başladı.

1.2 milyar TL’lik petrol satışı gizlediler

Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış̧ verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandığı belirtildi.

50 ilde operasyon yapılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, 15-16 Ocak'ta İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik "SİLİCİ" kod adlı operasyon düzenlenmişti.

Devletin 5 yıl içinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlenmişti

Operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edilmişti.

Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin ise yaklaşık 3.6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlenmişti.