Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. doğum günü sosyal medya uygulaması Twitter'da gündem oldu.

Erdoğan'ın bugünkü doğum günü dolayısıyla Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede on binlerce kişiden destek gördü.

Erdoğan'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlarda, duygu dolu mesajlar yer aldı.