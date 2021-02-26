Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 00:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sosyal medyada gündem oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden on binlerce kişi kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. doğum günü sosyal medya uygulaması Twitter'da gündem oldu.
Erdoğan'ın bugünkü doğum günü dolayısıyla Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede on binlerce kişiden destek gördü.
Erdoğan'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlarda, duygu dolu mesajlar yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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