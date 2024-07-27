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TRT Haber 27.07.2024 23:03

Vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan yasa teklifi görüşmeleri tamamlandı. Kabul edilen düzenlemeye göre, en düşük emekliği aylığı on bin liradan, 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenleme ile en düşük emekli aylığı on bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

Düzenleme ile kayıt dışı faaliyetler ile mücadele güçlendirilecek, artırımlı cezalar uygulanacak.

Buna göre 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca sahada görev yapacak. Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı para cezaları kesilecek.

Yurt dışı harçlarına düzenleme

Düzenlemeyle, yurt dışına çıkış harcı 500 lira olacak. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.

Teklifle asgari kurumlar vergisi de güncellenecek. Yurt içi asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak alınacak.

Uluslararası şirketlerden Türkiye’den elde ettiği kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

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En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi
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