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27.07.2024 21:00
, 27.07.2024 21:01
SON GÜNCELLEME
27.07.2024 21:01
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi
Vergi Kanunu içerisinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören 29’ncu madde TBMM’de kabul edildi.
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