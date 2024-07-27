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Gündem
TRT Haber 27.07.2024 21:00

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi

Vergi Kanunu içerisinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören 29’ncu madde TBMM’de kabul edildi.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi

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