  • 07 KASIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.347
    EURO 6.147
  • BIST 95795.27
    ALTIN 211.933
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Vergi dairesine bombalı saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı

Vergi dairesine bombalı saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'daki vergi dairesine 1 Şubat 2018'de düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 50 kişi hakkında iddianame hazırladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vergi dairesine bombalı saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER