Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'daki vergi dairesine 1 Şubat 2018'de düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 50 kişi hakkında iddianame hazırladı.
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Vergi dairesine bombalı saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı
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